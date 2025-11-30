Рубио: США понимают позицию России по урегулированию на Украине

«Очевидно, здесь задействована еще одна сторона, которая должна стать частью уравнения, и это продолжится на этой неделе, когда (спецпредставитель США Стив.— “Ъ”) Уиткофф поедет в Москву», — сказал господин Рубио после встречи с представителями Украины (цитата по Reuters).
Марко Рубио добавил, что американская сторона поддерживает контакт с Россией по вопросу урегулирования и «довольно хорошо» понимает позицию Москвы.
От американской стороны, помимо Марко Рубио и Стива Уиткоффа, в переговорах участвовал зять президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров. В начале следующей недели пройдет встреча господина Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщали в Кремле.