Рубио: США понимают позицию России по урегулированию на Украине

Переговоры США и Украины в Майами были продуктивными, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. При этом, по его словам, «предстоит еще много работы», чтобы добиться урегулирования российско-украинского конфликта.

Источник: Reuters

«Очевидно, здесь задействована еще одна сторона, которая должна стать частью уравнения, и это продолжится на этой неделе, когда (спецпредставитель США Стив.— “Ъ”) Уиткофф поедет в Москву», — сказал господин Рубио после встречи с представителями Украины (цитата по Reuters).

Марко Рубио добавил, что американская сторона поддерживает контакт с Россией по вопросу урегулирования и «довольно хорошо» понимает позицию Москвы.

От американской стороны, помимо Марко Рубио и Стива Уиткоффа, в переговорах участвовал зять президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров. В начале следующей недели пройдет встреча господина Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщали в Кремле.

