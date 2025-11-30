AFP: Переговоры США и Украины об урегулировании продвигаются нелегко

В то же время украинский делегат подчеркнул, что обсуждение остаётся конструктивным, и у участников есть общее желание выйти на конкретный набор вопросов, который затем передадут для следующего раунда контактов между США и Россией.
Ранее Life.ru писал, что Киев и Вашингтон спорят о графике выборов и возможном обмене территорий. Эти темы остаются в центре переговоров и до сих пор вызывают разногласия.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.