AFP: Переговоры США и Украины об урегулировании продвигаются нелегко

Переговоры делегаций США и Украины во Флориде продвигаются тяжело, поскольку участники всё ещё пытаются подобрать формулировки, которые устроят обе стороны. Об этом агентству AFP рассказал представитель украинской группы.

Источник: Life.ru

В то же время украинский делегат подчеркнул, что обсуждение остаётся конструктивным, и у участников есть общее желание выйти на конкретный набор вопросов, который затем передадут для следующего раунда контактов между США и Россией.

Ранее Life.ru писал, что Киев и Вашингтон спорят о графике выборов и возможном обмене территорий. Эти темы остаются в центре переговоров и до сих пор вызывают разногласия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.