Переговоры в Флориде касаются обеспечения будущего Украины, сообщил Рубио

Рубио: переговоры касаются обеспечения будущего Украины, а не только перемирия.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Представители США и Киева обсуждают не только урегулирование конфликта, но и долгосрочное процветание Украины, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

«Это всеобъемлющая работа, которую мы ведем сегодня. Она не только об условиях завершения боев, но и об условиях долгосрочного процветания Украины», — сказал Рубио после переговоров с украинской делегацией во Флориде.

Как заявил Рубио, США желают Украине войти «в эпоху истинного процветания».

