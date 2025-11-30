Переговоры в Флориде касаются обеспечения будущего Украины, сообщил Рубио

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Представители США и Киева обсуждают не только урегулирование конфликта, но и долгосрочное процветание Украины, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
«Это всеобъемлющая работа, которую мы ведем сегодня. Она не только об условиях завершения боев, но и об условиях долгосрочного процветания Украины», — сказал Рубио после переговоров с украинской делегацией во Флориде.
Как заявил Рубио, США желают Украине войти «в эпоху истинного процветания».
Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.Читать дальше