Встреча США и Украины завершилась, Рубио сообщил итоги переговоров

Как писал сайт KP.RU, переговоры, которые проходили во Флориде между американской и украинской сторонами, касались в первую очередь двух главных вопросов. Это график выборов президента на Украине и территориальный вопрос. По данным газеты Wall Street Journal, Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют вскоре отправиться в Москву для продолжения переговоров с российской стороной.