Встреча США и Украины завершилась, Рубио сообщил итоги переговоров

В Майами завершились переговоры представителей Вашингтона и Киева по урегулированию украинского конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио выступил перед СМИ, он назвал встречу продуктивной.
«Сегодня снова была очень продуктивная и полезная сессия», — заявил Рубио после переговоров с украинской делегацией во Флориде.
По его словам, для украинского урегулирования нужны долгосрочные гарантии безопасности Киеву. При этом в переговорах по урегулированию требуется еще больше работы, добавил он.
Также Рубио отметил, что Россия должна стать частью «уравнения» по украинскому урегулированию, для этого спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф поедет в Москву.
Кроме того госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон реалистично смотрит на переговорный процесс по Украине.
Как писал сайт KP.RU, переговоры, которые проходили во Флориде между американской и украинской сторонами, касались в первую очередь двух главных вопросов. Это график выборов президента на Украине и территориальный вопрос. По данным газеты Wall Street Journal, Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют вскоре отправиться в Москву для продолжения переговоров с российской стороной.