Нефтяной танкер терпит бедствие у берегов Сенегала

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Сенегала прилагают все усилия для предотвращения возможного разлива нефти после того, как нефтяной танкер Mersin под флагом Панамы подал сигнал бедствия недалеко от побережья Дакара. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные портового управления.