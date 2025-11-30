Нефтяной танкер терпит бедствие у берегов Сенегала

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Сенегала прилагают все усилия для предотвращения возможного разлива нефти после того, как нефтяной танкер Mersin под флагом Панамы подал сигнал бедствия недалеко от побережья Дакара. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные портового управления.
Отмечается, что авария произошла из-за того, что вода попала в машинное отделение танкера. По данным London Stock Exchange Group, судно принадлежит турецкой компании Mersin Shipping Inc.
Сообщается, что все члены экипажа были благополучно спасены, информации о травмах нет.
Инцидент потребовал развертывания буксиров и специализированных групп ВМС и морских властей Сенегала, сообщили в портовом управлении.
«Власти работают над стабилизацией судна, предотвращением утечек углеводородов и снижением экологических рисков», — говорится в заявлении администрации порта Дакар. -0-