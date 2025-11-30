Рубио назвал продуктивными и полезными переговоры с Украиной во Флориде

«Сегодняшняя встреча с украинцами была достаточно продуктивной. Нам ещё есть над чем работать», — сказал Рубио журналистам.
Марко Рубио — об итогах встречи с делегацией Киева во Флориде. Видео © X / Clash Report.
Глава Госдепа уточнил, что обсуждения касаются не только условий завершения боёв, но и долгосрочного процветания Украины. США хотят, «чтобы Украина была в безопасности навсегда».
В частности, в ходе встречи делегации Киева и Вашингтона обсуждали график президентских выборов и возможный обмен территорий. Эти темы остаются в центре переговоров и до сих пор вызывают разногласия.
