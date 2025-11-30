Ричмонд
Рубио назвал продуктивными и полезными переговоры с Украиной во Флориде

Госсекретарь США Марко Рубио по окончанию переговоров с украинской делегацией во Флориде заявил, что встреча была продуктивной и полезной.

Источник: Life.ru

«Сегодняшняя встреча с украинцами была достаточно продуктивной. Нам ещё есть над чем работать», — сказал Рубио журналистам.

Марко Рубио — об итогах встречи с делегацией Киева во Флориде. Видео © X / Clash Report.

Глава Госдепа уточнил, что обсуждения касаются не только условий завершения боёв, но и долгосрочного процветания Украины. США хотят, «чтобы Украина была в безопасности навсегда».

В частности, в ходе встречи делегации Киева и Вашингтона обсуждали график президентских выборов и возможный обмен территорий. Эти темы остаются в центре переговоров и до сих пор вызывают разногласия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

