AFP: переговоры США и Украины проходят нелегко из-за формулировок

По данным другого источника, американская сторона хочет согласовать финальные пункты в ходе этих переговоров, чтобы затем представить их России. Он также утверждает, что делегация США оказывает давление на украинских представителей, чтобы те приняли сделку. По словам источника, вопрос формулировок сложен, особенно в том, что касается территорий, так как США позиционируют себя как посредники, а не как сторона, поддерживающая Украину.