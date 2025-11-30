Ричмонд
+8°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AFP: переговоры США и Украины проходят нелегко из-за формулировок

Обсуждения идут в конструктивном русле, заявил источник.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры США и Украины по урегулированию конфликта с РФ проходят «нелегко», ведется поиск формулировок и решений, передает Agence France Press (AFP), ссылаясь на источник в украинской делегации.

«Процесс нелегок, поскольку продолжается изыскание формулировок и решений», — приводит агентство слова источника.

При этом он отметил, что обсуждения идут в конструктивном русле, стороны хотят получить конкретный результат, чтобы определить вопросы для последующих переговоров между Вашингтоном и Москвой.

По данным другого источника, американская сторона хочет согласовать финальные пункты в ходе этих переговоров, чтобы затем представить их России. Он также утверждает, что делегация США оказывает давление на украинских представителей, чтобы те приняли сделку. По словам источника, вопрос формулировок сложен, особенно в том, что касается территорий, так как США позиционируют себя как посредники, а не как сторона, поддерживающая Украину.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил оптимизм относительно перспектив продвижения в переговорах, направленных на разрешение украинского конфликта, во время встречи делегаций США и Украины.

Напомним, во Флориде проходит встреча между делегациями США и Украины, стороны обсуждают план мирного урегулирования, предложенный Вашингтоном. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что 1 декабря он вылетит в Москву, чтобы на следующий день встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше