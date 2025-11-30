Ричмонд
Рубио заявил, что США реалистично смотрят на переговорный процесс по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о продуктивном характере переговоров с украинской делегацией, состоявшихся во Флориде. По его словам, в ходе встречи был достигнут дополнительный прогресс, при этом американская сторона сохраняет реалистичную оценку сложности переговорного процесса.

«Мы по-прежнему реалистично оцениваем, насколько это сложно, но настроены оптимистично», — сказал он журналистам.

Также глава Госдепа уточнил, что обсуждения касаются не только условий завершения боёв, но и долгосрочного процветания Украины. США хотят, «чтобы Украина была в безопасности навсегда».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

