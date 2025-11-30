Рубио заявил, что США реалистично смотрят на переговорный процесс по Украине

«Мы по-прежнему реалистично оцениваем, насколько это сложно, но настроены оптимистично», — сказал он журналистам.
Также глава Госдепа уточнил, что обсуждения касаются не только условий завершения боёв, но и долгосрочного процветания Украины. США хотят, «чтобы Украина была в безопасности навсегда».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.Читать дальше