Рубио: Россия должна стать частью уравнения по урегулированию

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия должна стать частью уравнения по урегулированию конфликта на Украине. Чтобы это произошло, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф отправится в Москву для продолжения переговоров.

Источник: Life.ru

Рубио отметил, что диалог продолжится уже на предстоящей неделе, а участие Москвы в переговорах позволит перейти от предварительных обсуждений к конкретным решениям. По словам госсекретаря, обе стороны заинтересованы в определении ключевых пунктов, которые станут основой для следующих раундов контактов. При этом детали повестки пока не раскрываются.

Ранее Life.ru писал, что переговоры США и Украины во Флориде завершились, но стороны так и не закрыли спорные вопросы. Марко Рубио вышел к прессе и заявил, что диалог был рабочим, хотя впереди остаётся большой пласт нерешённых тем. Он подчеркнул, что встреча с украинской делегацией прошла неплохо, но до чётких формулировок ещё далеко.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

