Рубио: Россия должна стать частью уравнения по урегулированию

Рубио отметил, что диалог продолжится уже на предстоящей неделе, а участие Москвы в переговорах позволит перейти от предварительных обсуждений к конкретным решениям. По словам госсекретаря, обе стороны заинтересованы в определении ключевых пунктов, которые станут основой для следующих раундов контактов. При этом детали повестки пока не раскрываются.
Ранее Life.ru писал, что переговоры США и Украины во Флориде завершились, но стороны так и не закрыли спорные вопросы. Марко Рубио вышел к прессе и заявил, что диалог был рабочим, хотя впереди остаётся большой пласт нерешённых тем. Он подчеркнул, что встреча с украинской делегацией прошла неплохо, но до чётких формулировок ещё далеко.
