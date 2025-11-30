Рубио: Россия должна стать частью уравнения по урегулированию

Ранее Life.ru писал, что переговоры США и Украины во Флориде завершились, но стороны так и не закрыли спорные вопросы. Марко Рубио вышел к прессе и заявил, что диалог был рабочим, хотя впереди остаётся большой пласт нерешённых тем. Он подчеркнул, что встреча с украинской делегацией прошла неплохо, но до чётких формулировок ещё далеко.