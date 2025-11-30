Ричмонд
Рубио: Переговоры США и Украины были продуктивными, однако остается много работы

«Остается очень много работы, но сегодня была весьма продуктивная и полезная сессия переговоров, полагаю, что был достигнут дополнительный прогресс», — сказал Марко Рубио.

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раунд переговоров между делегациями США и Украины во Флориде был продуктивным, однако остается довольно много работы для достижения итогового результата. Об этом заявил журналистам американский госсекретарь Марко Рубио, передает ТАСС.

«Остается очень много работы, но сегодня была весьма продуктивная и полезная сессия переговоров, полагаю, что был достигнут дополнительный прогресс», — сказал он.

По словам Рубио, США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию. «Мы продолжаем быть реалистами относительно того, насколько это тяжело, однако мы оптимистично настроены, учитывая достижение прогресса», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства. -0-

