Рубио: Переговоры США и Украины были продуктивными, однако остается много работы

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раунд переговоров между делегациями США и Украины во Флориде был продуктивным, однако остается довольно много работы для достижения итогового результата. Об этом заявил журналистам американский госсекретарь Марко Рубио, передает ТАСС.