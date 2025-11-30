Полиция Греции применила слезоточивый газ против протестующих фермеров, перекрывших тракторами дорогу

Скандал с Организацией по выплатам и контролю за руководством и гарантиями общественной помощи (OPEKEPE) связан с серией разоблачений в мае, которые свидетельствовали о хронической коррупции и бесхозяйственности при выделении европейской сельскохозяйственной помощи в Греции через эту организацию. Согласно расследованиям СМИ, сотрудники OPEKEPE и частные лица неправомерно декларировали пастбища и посевы, незаконно получая европейские субсидии. В начале сентября министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис сообщил, что всего мошенники присвоили более 22 млн евро.