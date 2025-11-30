Полиция Греции применила слезоточивый газ против протестующих фермеров, перекрывших тракторами дорогу

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против фермеров, в знак протеста перекрывших тракторами дорогу, сообщает греческий телеканал Скай, информирует РИА Новости.
«Сотни тракторов перекрыли автомагистраль Патры — Афины — Салоники — Эвзони на развязке у Никеи, где ранее сегодня произошло столкновение с силами полиции, которая применила химические средства и светошумовые гранаты», — говорится в сообщении телеканала.
Как сообщает телеканал, причинами протестов стали задержка выплат субсидий от организации OPEKEPE, рост затрат на производство и низкие закупочные цены на сельхозпродукцию. Дефицит помощи ЕС и других выплат оценивается в 600 млн евро. Фермеры заблокировали тракторами автомагистрали в двух местах: в районе города Никеи на востоке Греции и в районе города Кардицы в центральной части страны.
Полиция применила спецсредства после того, как фермеры попытались сдвинуть с дороги автозак, перекрывавший движение колонне тракторов.
По информации телеканала, в столкновениях с полицией пострадали два человека, их госпитализировали. Один из пострадавших — деятель профсоюза фермеров. Кроме того, Скай со ссылкой на данные греческой полиции сообщает, что правоохранители задержали троих человек, а двое полицейских получили травмы.
Скандал с Организацией по выплатам и контролю за руководством и гарантиями общественной помощи (OPEKEPE) связан с серией разоблачений в мае, которые свидетельствовали о хронической коррупции и бесхозяйственности при выделении европейской сельскохозяйственной помощи в Греции через эту организацию. Согласно расследованиям СМИ, сотрудники OPEKEPE и частные лица неправомерно декларировали пастбища и посевы, незаконно получая европейские субсидии. В начале сентября министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис сообщил, что всего мошенники присвоили более 22 млн евро.
В июне Европейская комиссия наложила на Грецию штраф в размере 415 млн евро за ненадлежащее управление и недостаточный контроль за субсидиями OPEKEPE. Премьер Греции после скандала решил ликвидировать организацию. -0-