CNN: Мадуро дал понять США, что готов уйти в отставку через полтора года

Часть представителей США рассматривала эту схему как рабочий вариант, однако чиновники Белого дома настаивают на немедленном уходе венесуэльского лидера.
По словам источников телеканала, окружение Мадуро связывалось с Вашингтоном по нескольким линиям и пытается понять, на каких условиях может строиться дальнейший диалог.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп закрыл воздушное пространство над Венесуэлой и пригрозил силовой операцией, если Мадуро не откажется от власти добровольно. В двусторонних переговорах американцы также обсуждали и возможность амнистии для президента Венесуэлы и его ближайшего круга. В МИД Венесуэлы потребовали от США уважать воздушное пространство страны.
