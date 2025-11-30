Ричмонд
+8°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Мадуро дал понять США, что готов уйти в отставку через полтора года

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время закрытых контактов дал понять американским собеседникам, что готов покинуть свой пост, но только через полтора года. Об этом сообщили источники телеканала CNN, знакомые с деталями переговоров.

Источник: Life.ru

Часть представителей США рассматривала эту схему как рабочий вариант, однако чиновники Белого дома настаивают на немедленном уходе венесуэльского лидера.

По словам источников телеканала, окружение Мадуро связывалось с Вашингтоном по нескольким линиям и пытается понять, на каких условиях может строиться дальнейший диалог.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп закрыл воздушное пространство над Венесуэлой и пригрозил силовой операцией, если Мадуро не откажется от власти добровольно. В двусторонних переговорах американцы также обсуждали и возможность амнистии для президента Венесуэлы и его ближайшего круга. В МИД Венесуэлы потребовали от США уважать воздушное пространство страны.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше