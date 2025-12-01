Очередная национальная забастовка профсоюзов против бюджета на 2026 год пройдет во Франции 2 декабря

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские профсоюзы CGT, FSU и Solidaires намерены провести забастовку против бюджета на 2026 год во вторник, 2 декабря, передает Казинформ.
Газета «Le Parisien» пишет, что данные профсоюзы считают бюджет страны на следующий год «социально несправедливым». Трудовые союзы выдвигают требования, направленные на социальную и финансовую справедливость, призывая отказаться от планов сокращения рабочих мест и выступая за общее повышение заработной платы.
Поэтому забастовка затронет несколько секторов экономики. Призыв к действию адресован всем работникам государственного и частного секторов, а также пенсионерам и молодежи.
Многочисленные манифестации запланированы в нескольких городах: Бордо, Лансе, Ла-Рошели, Дижоне, Шатобриане, Дуэ, Руане и Гавре. Точное место и время проведения будут объявлены профсоюзами департаментов за несколько дней до демонстраций.
Планируется, что забастовка затронет оператора общественного транспорта Парижа, где подано уведомление о забастовке, которая продлится с 18.00 понедельника 1 декабря до 7.00 среды 3 декабря.
Некоторые линии метро, автобусов и трамваев могут работать по сокращенному графику. В SNCF (национальная железнодорожная компания Франции) профсоюз CGT Cheminots сообщает о возможных задержках и отменах поездов на своей железнодорожной сети.
Как и в большинстве национальных забастовок, ожидается участие в них учителей школ. Профсоюзы осуждают сокращение более 4 тыс. рабочих мест в системе среднего образования, а также значительное сокращение штата в системе начального образования.