CNN: переговоры США и Украины были «жесткими, но конструктивными»

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи сказал, что переговоры были продуктивными. При этом, по его словам, «предстоит еще много работы». Он добавил, что Россия должна стать «частью уравнения» спорных моментов урегулирования. Господин Рубио также подтвердил, что 1 декабря спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отправится в Москву.