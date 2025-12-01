Ричмонд
+8°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: переговоры США и Украины были «жесткими, но конструктивными»

Переговоры американской и украинской делегаций во Флориде были «жесткими, но очень конструктивными», сообщает CNN со ссылкой на источник.

Источник: AP 2024

По словам собеседника телеканала, стороны обсуждали «самые чувствительные вопросы» урегулирования российско-украинского конфликта. «Пока все идет хорошо», — добавил он. Ранее газета The Wall Street Journal писала, что темами переговоров были территориальные вопросы и проведение выборов на Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи сказал, что переговоры были продуктивными. При этом, по его словам, «предстоит еще много работы». Он добавил, что Россия должна стать «частью уравнения» спорных моментов урегулирования. Господин Рубио также подтвердил, что 1 декабря спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отправится в Москву.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше