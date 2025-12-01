Жизнь россиян изменится с 1 декабря 2025-го: шокирующий утиль, больше пенсий, коллекторов приструнят, конец автопродлению прав

Хотя новые правила расчёта утильсбора должны были запустить ещё месяц назад, по итогу изменения отложили и начали действовать они только с сегодняшнего дня, 1 декабря 2025 года. Но это не единственные нововведения в жизни граждан. Россиян ожидает новый этап внедрения цифрового паспорта, индексация пенсий для некоторых категорий, а также защита от звонков коллекторов и другое. Как именно это повлияет на нашу с вами жизнь — читайте далее.
Индексация соцвыплат и пенсий.
Некоторых граждан в декабре 2025 года ждёт индексация пенсий и соцвыплат. В частности, россияне, достигшие 80-летнего возраста в ноябре, будут получать удвоенную фиксированную часть своей страховой пенсии. Выплата вырастет с 8907,70 ₽ до 17 815,40 ₽ Увеличение будет произведено автоматически, до Нового года, и пенсионерам не потребуется подавать дополнительные заявления или предоставлять какие-либо документы.
Также стоит отметить, что аналогичные меры предусмотрены для граждан с I группой инвалидности. В дополнение к этому произойдёт увеличение надбавки за уход. Для тех, кто получает страховую пенсию, размер этой надбавки составит 1314 рублей, а для получателей государственной пенсии — 1377 рублей.
Цифровой паспорт.
«Цифровой паспорт» постепенно внедряют уже некоторое время, и вот в декабре его можно будет предоставлять вместо бумажного в банках. Для этого достаточно будет предъявить QR-код, который можно получить через мобильное приложение «Госуслуги».
Это нововведение, которое вступит в силу 29 декабря 2025 года, направлено на упрощение процесса подтверждения личности клиента. Однако стоит отметить, что такая возможность будет доступна только в случае, если клиент пришёл в банк лично и ранее прошел процедуру идентификации в данной финансовой организации.
Так что пока ещё цифровой паспорт бумажный не заменит полностью, а значит, лучше всё равно брать его с собой.
Новый расчёт утильсбора.
Самым заметным и обсуждаемым изменением является, несомненно, повышение утильсбора на авто, ввозимые из-за границы. Так, с 1 декабря его расчёт существенно изменился.
Одним из основных нововведений является то, что теперь размер утильсбора будет зависеть не только от объёма двигателя, но и от его мощности. Базовая ставка, которая составляет 20 тыс. рублей, будет умножаться на коэффициенты, зависящие от количества лошадиных сил и литража двигателя. Это означает, что владельцу мощного автомобиля придётся платить намного больше.
Для легковых автомобилей с мощностью до 160 л.с., ввозимых физическими лицами, льготы сохраняются. Например, новые автомобили будут облагаться утилизационным сбором в размере 3,4 тыс. рублей, а автомобили старше трёх лет — 5,2 тыс. рублей. Для гибридных и электрических автомобилей с мощностью до 80 л.с. также предусмотрены льготные условия.
А вот владельцы авто с двигателями мощностью свыше 160 л.с., а также более мощных гибридов и электрокаров, столкнутся со значительно увеличенными ставками. Для них утильсбор будет рассчитываться по аналогичным правилам, которые используются для юридических лиц, что приведёт к росту платежа в сотни раз.
Новые правила потребительской рассрочки.
Потребительскую рассрочку с 1 декабря получить станет немного сложнее. Одним из ключевых нововведений станет сокращение максимального срока рассрочки, который составит 6 месяцев. С декабря 2027 года его уменьшат вообще до 4 месяцев.
Кроме того, новые правила вводят ограничения на штрафы за просрочку платежей. Максимальная сумма штрафа не сможет превышать 20% годовых от суммы долга. Это изменение направлено на защиту заёмщиков от чрезмерной финансовой нагрузки и на создание более прозрачных условий для получения рассрочки.
Важно отметить, что операторы рассрочек больше не смогут взимать дополнительные комиссии или устанавливать скрытые переплаты за использование услуги.
Также продавцам будет запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты — будь то единовременная оплата или рассрочка. Это правило должно устранить практику ценовой дискриминации и обеспечить равные условия для всех покупателей.
Если сумма всех действующих рассрочек у одного клиента превысит 15 тысяч рублей, операторы рассрочек будут обязаны передавать информацию о договорах в бюро кредитных историй. Это позволит финансовым учреждениям лучше оценивать кредитоспособность клиентов и их долговую нагрузку.
Защита должников от коллекторов.
Теперь граждане-должники получат возможность напрямую обращаться с жалобами на коллекторов в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России через портал «Госуслуги». Это нововведение направлено на защиту прав граждан от недобросовестных коллекторов, нарушающих правила общения по телефону.
Согласно новому закону, введены строгие ограничения на количество телефонных звонков должнику. Коллекторы могут звонить не более одного раза в день, не чаще двух раз в неделю и не более восьми раз в месяц.
Для того чтобы обеспечить эффективное рассмотрение поступивших жалоб, ФССП будет взаимодействовать с операторами связи, запрашивая данные о фактическом количестве звонков, сделанных коллекторами. Если информация, предоставленная должником, подтвердится, коллекторы могут понести ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Сбор биометрии у иностранцев.
Но не только россиян ждут изменения в российском законодательстве. С 1 декабря 2025 года в нашей стране начнётся эксперимент по сбору биометрических данных иностранных граждан на пограничных пунктах. В рамках данного нововведения будут собирать фотографии и отпечатки пальцев при въезде и выезде из страны. Цель — повышение контроля за миграцией, так как собранные данные будут использованы для создания цифрового профиля иностранца.
Но не всех лиц данная инициатива коснётся. В частности, граждане Беларуси, дети до шести лет, дипломаты, сотрудники международных организаций и их семьи будут освобождены от этой процедуры. Иностранцы, имеющие право на безвизовый въезд, также смогут продолжать свои многократные поездки в Россию, соблюдая установленные сроки пребывания, даже после введения нового порядка сбора данных.
Продление водительских прав.
Декабрь — последний месяц, когда ваши водительские права автоматически продлятся на дополнительные три года без посещения ГИБДД. Эта мера вводилась ещё в 2022 году, но с 1 января 2026 года её действие прекратится.
Простыми словами:
Удостоверение истекает 31 декабря 2025 года — ничего делать не нужно, оно само продлевается до 30 декабря 2028 года. Удостоверение истекает 1 января 2026 года — автопродления не будет, придётся обращаться в ГИБДД.
Использование общедомового имущества.
Жителей многоквартирных домов тоже ждут некоторые изменения, внесённые Федеральным законом № 123-ФЗ от 15.03.2025.
Одним из ключевых моментов является необходимость согласования любых работ, касающихся внешнего облика дома. Теперь для установки кондиционеров, козырьков и других конструкций требуется одобрение более половины собственников. Это изменение призвано предотвратить ситуации, когда решения принимаются лишь активными жителями при низкой явке голосования.
Кроме того, стали более строгими требования к коммерческому использованию общедомового имущества, например подвалов и чердаков, а фасадов — для размещения на них рекламных конструкций. Теперь для этого нужно решение квалифицированного большинства — не менее двух третей голосов всех собственников. Все решения должны быть задокументированы в протоколах общих собраний.
Также с 1 декабря в каждом многоквартирном доме вводится новая должность — администратор собрания. Этот человек будет отвечать за организацию заседаний, подсчёт голосов и внесение итогов в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).