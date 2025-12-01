Жизнь россиян изменится с 1 декабря 2025-го: шокирующий утиль, больше пенсий, коллекторов приструнят, конец автопродлению прав

Хотя новые правила расчёта утильсбора должны были запустить ещё месяц назад, по итогу изменения отложили и начали действовать они только с сегодняшнего дня, 1 декабря 2025 года. Но это не единственные нововведения в жизни граждан. Россиян ожидает новый этап внедрения цифрового паспорта, индексация пенсий для некоторых категорий, а также защита от звонков коллекторов и другое. Как именно это повлияет на нашу с вами жизнь — читайте далее.