Новости СВО. ВС РФ штурмуют Гуляйполе, паспорта России для жителей Красноармейска, ВСУ стягиваются к Курской области, переговоры США и Украины, 1 декабря

Обрести паспорта России смогут в ближайшее время жители Северска. В городе ещё идут бои. Наши штурмовики уже достигли центра населённого пункта. Кроме того, активизировалось наступление с юго-западной части. Параллельно с этим идёт освобождение Свято-Покровского и развивается движение от Васюковки к Рай-Александровке.