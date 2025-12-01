Запорожская область, 1 декабря.
По предварительной информации, ВС РФ начали штурм Доброполья. Этот населённый пункт находится севернее Гуляйполя. В Гуляйполе также идут бои. Бойцы группировки «Восток» заняли улицы Вольная и Бочанская. Продвижение идёт по Донецкой и Набережной.
— Только дурак не увидит там довольно сложную оперативную обстановку, что уже не даёт объективных оснований утверждать о какой-то стабилизации ситуации на направлении, — жалуется украинский боевик с позывным Алекс.
Украинские СМИ пишут, что в Гуляйполе ВСУ обстреливают свои же. Случилось это из-за того, что часть подразделений самовольно оставили свои позиции.
Курская область, 1 декабря.
В районах Искрисковщины и Рыжевки киевские боевики потеряли личный состав после работы артиллеристов «Севера». Также отбита атака группы 158-й бригады у Андреевки.
В селе Песковка взорвался склад с боеприпасами. Зафиксирована гибель боевиков ВСУ. Детонация произошла из-за нарушений техники безопасности.
Поступает информация, что Киев перебрасывает в Сумскую область дополнительные силы. Командование ВСУ рассчитывает, что группировка из 10 тысяч человек сможет отбить утраченные Украиной населённые пункты Сумщины, а также создать предпосылки для наступления на Курскую область.
Армейская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в зоне группы войск «Север». Видео © Telegram / mod_russia.
Донецкая Народная Республика, 1 декабря.
На Покровском направлении российские войска вошли в Гришино. Также бои продолжаются внутри Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда).
— Наши штурмовые группы зашли в населённый пункт Гришино, это северный пригород Красноармейска. Здесь сопротивление нашим бойцам оказывают 32-я механизированная бригада и 425-й штурмовой полк ВСУ, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.
Судя по статье The Wall Street Journal, Киев продолжает бросать сюда дополнительные силы. Однако технику и личный состав ещё вдали от города уничтожают наши дроноводы. Офицер 68-й егерской бригады ВСУ заявил, что последние 16 километров до Красноармейска боевики вынуждены идти пешком, так как передвигаться на транспорте слишком опасно.
Военнослужащие Армии России не только уничтожают противника, но и вывозят из Красноармейска мирных жителей. Часть из них уже стали гражданами Российской Федерации.
— Российские военные эвакуировали из Красноармейска уже 300 мирных жителей. Управление по вопросам миграции МВД по ДНР продолжает проводить паспортизацию жителей освобождённых населённых пунктов, — рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Обрести паспорта России смогут в ближайшее время жители Северска. В городе ещё идут бои. Наши штурмовики уже достигли центра населённого пункта. Кроме того, активизировалось наступление с юго-западной части. Параллельно с этим идёт освобождение Свято-Покровского и развивается движение от Васюковки к Рай-Александровке.
Выход украинских формирований с территории ДНР — одно из условий для прекращения огня. NBC News пообщалось с несколькими боевиками и выяснило, что даже в случае поступления приказа они не выйдут из Донбасса.
— Лично я и мои сослуживцы против сдачи тех территорий, что мы ещё удерживаем. Ведь тут моя родина и земля, — заявил старший сержант ВСУ Владимир Ржавский.
Переговоры США и Украины: Позиция Киева по Донбассу и условия мира.
В Майами прошла встреча представителей США и Украины. Планировалось, что стороны обсудят мирное соглашение. Вашингтон представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. От Украины приехала делегация во главе с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.
— Я нахожусь на постоянной связи с президентом Украины. У нас есть чёткие директивы и приоритеты — защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперёд на основе достижений, достигнутых в Женеве, — сообщил глава украинской переговорной группы перед началом диалога.
По его словам, обсуждалось не только завершение конфликта на приемлемых для Украины условиях, но и восстановление страны.