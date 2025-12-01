Ричмонд
В США из-за снегопада отменены более 600 авиарейсов, задержаны 7 тыс

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 авиарейсов отменены в США на фоне сильного снегопада, следует из данных мониторингового сервиса FlightAware. Об этом передает РИА Новости.

По его информации, 658 рейсов в США, из США или внутри страны были отменены в воскресенье 30 ноября, при этом более семи тысяч рейсов были задержаны.

Телеканал CBS отмечает, что аэропорты Чикаго, Нью-Йорка, Бостона, Де-Мойна, Миннеаполиса и Детройта были затронуты больше всего.

Еще одной причиной такой ситуации стала необходимость обновить программное обеспечение некоторых самолетов Airbus после предупреждения производителя. -0-