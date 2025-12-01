В Индии в результате лобового столкновения двух пассажирских автобусов погибли 11 человек, 60 пострадали

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек погибли и еще 60 получили ранения в результате лобового столкновения двух пассажирских автобусов в южном индийском штате Тамилнад. Об этом сообщил телеканал NDTV, информирует ТАСС.
«Одиннадцать человек, включая ребенка, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в округе Шиваганга», — сообщил начальник полиции штата.
Столкновение автобусов было настолько мощным, что у одного транспортного средства полностью оторвало переднюю часть.
На месте аварии проводится спасательная операция. Начато расследование. За последнюю неделю это уже второе крупное ДТП в Тамилнаде с участием пассажирских автобусов. -0-