В Индии в результате лобового столкновения двух пассажирских автобусов погибли 11 человек, 60 пострадали

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек погибли и еще 60 получили ранения в результате лобового столкновения двух пассажирских автобусов в южном индийском штате Тамилнад. Об этом сообщил телеканал NDTV, информирует ТАСС.