Умеров назвал продуктивной и успешной встречу с США во Флориде

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивными и полезными прошедшие переговоры с Украиной. По его словам, обсуждения касаются не только условий завершения боёв, но и долгосрочного процветания Украины. Кроме того, глава Госдепа подтвердил, что спецпредставитель Белого дома Стивен Уиткофф в начале недели отправится в Москву для продолжения контактов с Россией.