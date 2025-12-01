Ричмонд
Умеров назвал продуктивной и успешной встречу с США во Флориде

Возглавляющий украинскую делегацию на переговорах с США во Флориде секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал прошедшие обсуждения продуктивными.

Источник: Life.ru

«К настоящему времени встреча была продуктивной и успешной», — сказал Умеров журналистам.

По его словам, в ходе переговоров обсуждалось будущее Украины, а также вопросы, которые важны для страны и её народа. Других деталей переговоров он не привёл. В телеграм-канале секретарь СНБО уточнил, что доложил итоги состоявшейся встречи Владимиру Зеленскому.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивными и полезными прошедшие переговоры с Украиной. По его словам, обсуждения касаются не только условий завершения боёв, но и долгосрочного процветания Украины. Кроме того, глава Госдепа подтвердил, что спецпредставитель Белого дома Стивен Уиткофф в начале недели отправится в Москву для продолжения контактов с Россией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

