Умеров доложил Зеленскому о прогрессе на переговорах в США

«Доложил Президенту Украины об итогах переговоров в Соединенных Штатах. Имеем существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной», — написал Умеров в своем telegram-канале. В своем сообщении он также подчеркнул, что Вашингтон полностью разделяет ключевые цели Киева, касающиеся суверенитета, безопасности и надежного мира. В ближайшее время планируется продолжение консультаций для выработки и согласования общего рамочного решения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Майами прошли переговоры между делегациями Украины и США. Госсекретарь Марко Рубио назвал встречу продуктивной и подчеркнул, что работа над обсуждаемыми вопросами будет продолжена. Украинскую сторону возглавил Рустем Умеров, который сообщил, что стороны обсудили все важные темы.

