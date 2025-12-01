Умеров доложил Зеленскому о прогрессе на переговорах в США

«Доложил Президенту Украины об итогах переговоров в Соединенных Штатах. Имеем существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной», — написал Умеров в своем telegram-канале. В своем сообщении он также подчеркнул, что Вашингтон полностью разделяет ключевые цели Киева, касающиеся суверенитета, безопасности и надежного мира. В ближайшее время планируется продолжение консультаций для выработки и согласования общего рамочного решения.