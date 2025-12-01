Ричмонд
Трамп: ситуация с коррупцией на Украине представляет проблему

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Положение дел с коррупцией на Украине представляет собой проблему и не способствует мирному урегулированию. Об этом заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«У Украины есть сложные проблемы, — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он провел выходные по случаю Дня благодарения. — У них есть ситуация с коррупцией, это определенно не помогает».

