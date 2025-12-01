Рубио: США хорошо понимают суть позиции России по Украине

«И это будет продолжено позднее на текущей неделе, когда господин спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф отправится в Москву, — добавил Рубио, имея в виду работу над планом. — Хотя мы также поддерживали контакты в той или иной форме с российской стороной. У нас есть довольно хорошее представление и об их позиции».