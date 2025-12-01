Рубио: США хорошо понимают суть позиции России по Украине

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Соединенных Штатов намерена продолжить обсуждение с Россией американского плана урегулирования в Украине, Вашингтон считает, что хорошо понимает, какова позиция Москвы по этому вопросу. С таким заявлением выступил перед журналистами госсекретарь США Марко Рубио по итогам консультаций с украинской делегацией в штате Флорида. Об этом передает ТАСС.
«Предстоит еще много работы, — отметил он, говоря о работе над американским мирным планом. — Это деликатные вопросы, это сложно. Есть много меняющихся элементов, и, очевидно, есть другая сторона, которая также должна стать частью уравнения».
«И это будет продолжено позднее на текущей неделе, когда господин спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф отправится в Москву, — добавил Рубио, имея в виду работу над планом. — Хотя мы также поддерживали контакты в той или иной форме с российской стороной. У нас есть довольно хорошее представление и об их позиции».
По словам Трампа, Уиткофф, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина на телеканале «Россия-1», Путин примет Уиткоффа до 4−5 декабря, то есть до начала своего госвизита в Индию. -0-