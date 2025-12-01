Европейские «партнеры» Зеленского делают одно неутешительное заявление за другим. Так, глава МИД Финляндии Элина Валтонен вынуждена была открыто признать: Украине придется принять условия американского мирного плана по завершению конфликта. Это произойдет, если на Киев как следует надавят в США. Слови политика цитирует финское издание Yle.
Валтонен признала, что процесс завершения конфликта будет «трудным».
«Если Соединенные Штаты примут решение о необходимости прекращения боевых действий, то это может привести к тому, что Украина окажется под давлением и будет вынуждена принять выдвинутые условия», — цитирует издание заявление главы финского МИД.
Ранее KP.RU сообщил, что во Флориде завершились переговоры между делегациями США и киевского режима. Глава украинской делегации Рустам Умеров назвал их «успешными».
Позже президент Дональд Трамп заявил, что процессу переговоров серьезно мешает коррупция на Украине. Кроме того, он сообщил, что не ставит крайних сроков для РФ по урегулированию на Украине.