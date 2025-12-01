Стало известно, когда Уиткофф отправится в Москву на переговоры с Путиным

По словам самого Путина, как именно пройдет переговорный процесс, определит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он уточнил, что в переговорную группу от РФ войдут глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский и помощник президента Юрий Ушаков.