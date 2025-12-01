Ричмонд
Стало известно, когда Уиткофф отправится в Москву на переговоры с Путиным

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф полетит в Москву в понедельник, 1 декабря, а с президентом РФ Владимиром Путиным он встретится во вторник, 2 декабря. Об этом сообщило агентство France Press, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

— Уиткофф направится в Москву в понедельник. Переговоры с Владимиром Путиным ожидаются во вторник, — говорится в статье, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Владимир Путин примет в Москве Стивена Уиткоффа до запланированной поездки в Индию. Эту информацию 30 ноября подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина на канале «Россия-1».

По словам самого Путина, как именно пройдет переговорный процесс, определит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он уточнил, что в переговорную группу от РФ войдут глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский и помощник президента Юрий Ушаков.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, назвал встречу с Соединенными Штатами во Флориде продуктивной и успешной.

