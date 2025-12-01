Трамп дал оптимистичный прогноз по украинским переговорам

Трамп заявил о хороших шансах на сделку по Украине.
Президент США Дональд Трамп допустил высокую вероятность достижения договоренностей касательно ситуации на Украине. Американский лидер позитивно оценил перспективы будущего соглашения между сторонами. Об этом политик заявил в ходе разговора с представителями прессы.
«Есть хороший шанс. На заключение сделки», — сказал он журналистам. В своем кратком комментарии глава Белого дома подтвердил наличие возможностей для урегулирования украинского конфликта, акцентировав внимание на вероятности успеха в этом вопросе.
Ранее URA.RU сообщало, что украинская делегация отчиталась перед президентом Владимиром Зеленским о результатах переговоров в США. Руководитель делегации Рустем Умеров сообщил о ключевых темах, договоренностях и общем конструктиве диалога. Зеленский отметил, что обсуждения были откровенными и направленными на защиту суверенитета и национальных интересов Украины.