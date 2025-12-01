Трамп дал оптимистичный прогноз по украинским переговорам

Ранее URA.RU сообщало, что украинская делегация отчиталась перед президентом Владимиром Зеленским о результатах переговоров в США. Руководитель делегации Рустем Умеров сообщил о ключевых темах, договоренностях и общем конструктиве диалога. Зеленский отметил, что обсуждения были откровенными и направленными на защиту суверенитета и национальных интересов Украины.