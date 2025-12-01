Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп дал оптимистичный прогноз по украинским переговорам

Президент США Дональд Трамп допустил высокую вероятность достижения договоренностей касательно ситуации на Украине. Американский лидер позитивно оценил перспективы будущего соглашения между сторонами. Об этом политик заявил в ходе разговора с представителями прессы.

Трамп заявил о хороших шансах на сделку по Украине.

Президент США Дональд Трамп допустил высокую вероятность достижения договоренностей касательно ситуации на Украине. Американский лидер позитивно оценил перспективы будущего соглашения между сторонами. Об этом политик заявил в ходе разговора с представителями прессы.

«Есть хороший шанс. На заключение сделки», — сказал он журналистам. В своем кратком комментарии глава Белого дома подтвердил наличие возможностей для урегулирования украинского конфликта, акцентировав внимание на вероятности успеха в этом вопросе.

Ранее URA.RU сообщало, что украинская делегация отчиталась перед президентом Владимиром Зеленским о результатах переговоров в США. Руководитель делегации Рустем Умеров сообщил о ключевых темах, договоренностях и общем конструктиве диалога. Зеленский отметил, что обсуждения были откровенными и направленными на защиту суверенитета и национальных интересов Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше