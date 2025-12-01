Названа дата разговора Путина и Уиткоффа

Уиткоффа ожидают в Москве 1 декабря.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездка запланирована на 1 декабря, а переговоры ожидаются 2 декабря, сообщает агентство Франс Пресс.
«Уиткофф направится в Москву в понедельник. Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным ожидаются во вторник», — пишет агентство со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Ранее в Майами завершились переговоры между украинской делегацией и представителями США. Среди американских представителей были спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер. Главной темой переговоров стал мирный план. Диалог охарактеризовали как жесткий, но конструктивный.