Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинское урегулирование не особо касается США, признал Трамп

Трамп: украинское урегулирование не особо касается США.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Украинское урегулирование не особо касается США, признал американский президент Дональд Трамп.

«Мы хотим, чтобы людей перестали убивать. Это не имеет к США большого отношения. Но я бы хотел, чтобы мы спасли много душ», — сказал Трамп на борту президентского самолета по пути в Вашингтон из Флориды.

Украинский конфликт президент США назвал «смехотворным», вновь заявив, что его бы не случилось, будь он у власти.

Трамп ранее неоднократно говорил, что украинский конфликт не касается США из-за пролегающего между континентами океана.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше