Украинское урегулирование не особо касается США, признал Трамп

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Украинское урегулирование не особо касается США, признал американский президент Дональд Трамп.
«Мы хотим, чтобы людей перестали убивать. Это не имеет к США большого отношения. Но я бы хотел, чтобы мы спасли много душ», — сказал Трамп на борту президентского самолета по пути в Вашингтон из Флориды.
Украинский конфликт президент США назвал «смехотворным», вновь заявив, что его бы не случилось, будь он у власти.
Трамп ранее неоднократно говорил, что украинский конфликт не касается США из-за пролегающего между континентами океана.
