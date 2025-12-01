Ричмонд
Трамп оценил шансы заключить сделку по Украине как неплохие

Президент США Дональд Трамп высказался о ходе переговоров с Киевом и дал повод надеяться на мирное урегулирование конфликта. Американский лидер отметил, что диалог с представителями Украины идёт продуктивно, а шансы заключить сделку «неплохие».

По словам Трампа, он обсудил итоги встречи с госсекретарём Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом, подчеркнув, что их работа над переговорами достойна похвалы.

«Они [переговоры] проходят хорошо. Есть неплохие шансы заключить сделку», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту самолёта по пути в Вашингтон.

Президент добавил, что его команда продолжает искать конкретные пути урегулирования и тщательно согласовывает каждый шаг с украинской стороной.

Ранее Life.ru писал, что переговоры США и Украины во Флориде завершились без окончательных договорённостей. Марко Рубио отметил продуктивность встречи с украинской делегацией, но подчеркнул, что работы ещё много. Для включения России в процесс урегулирования Уиткофф направится в Москву, добавил американский госсекретарь.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

