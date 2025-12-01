Трамп оценил шансы заключить сделку по Украине как неплохие

Ранее Life.ru писал, что переговоры США и Украины во Флориде завершились без окончательных договорённостей. Марко Рубио отметил продуктивность встречи с украинской делегацией, но подчеркнул, что работы ещё много. Для включения России в процесс урегулирования Уиткофф направится в Москву, добавил американский госсекретарь.