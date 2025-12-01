Трамп заявил, что не устанавливал сроки для России по урегулированию на Украине

Также Трамп сообщил о положительной динамике переговоров с украинской стороной, отметив, что обсуждения идут хорошо и существуют неплохие шансы заключить сделку. Напомним, 30 ноября во Флориде состоялись переговоры между США и Украиной. В ходе встречи делегации Киева и Вашингтона обсуждали график президентских выборов и возможный обмен территорий. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча была продуктивной и полезной.