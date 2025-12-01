Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что не устанавливал сроки для России по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии у России временных рамок в контексте урегулирования украинского конфликта. Отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолёта по пути в Вашингтон, хозяин Белого дома подчеркнул: «У меня нет крайних сроков».

«Для меня крайний срок — это когда прекратится война», — добавил американский лидер.

Также Трамп сообщил о положительной динамике переговоров с украинской стороной, отметив, что обсуждения идут хорошо и существуют неплохие шансы заключить сделку. Напомним, 30 ноября во Флориде состоялись переговоры между США и Украиной. В ходе встречи делегации Киева и Вашингтона обсуждали график президентских выборов и возможный обмен территорий. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча была продуктивной и полезной.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше