Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник считает, что отставка бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака создает предпосылки для выбора Украиной более прагматичного пути к разрешению конфликта.
«В данном случае кризис, который на Украине происходит, создает определенные дополнительные возможности для того, чтобы она выбрала более прагматичный путь, нежели продолжение отыгрывать интересы западников, которые заказывают эту музыку», — сказал Мирошник в беседе с «Известиями».
Дипломат считает, что Ермак занимался исключительно созданием видимости работы. Подобные действия, по словам Мирошника, не привели к результатам и только стимулировали продолжение конфликта.
28 ноября украинские антикоррупционные службы провели обыски по адресам Ермака. После он подал в отставку, киевский главарь уволил его своим указом.