Трамп не стал устанавливать сроки в урегулировании украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен ограничивать Россию какими-либо временными рамками в вопросе разрешения украинского конфликта. Об этом американский лидер рассказал журналистам на борту своего самолета.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен ограничивать Россию какими-либо временными рамками в вопросе разрешения украинского конфликта. Об этом американский лидер рассказал журналистам на борту своего самолета.

«У меня нет крайних сроков. Для меня крайний срок — это когда прекратится конфликт», — сказал Трамп журналистам. Таким образом политик ответил на вопрос репортеров о том, пытается ли он навязать Москве конкретное время, в которое должны быть приняты меры по урегулированию ситуации. Общение с представителями СМИ состоялось по пути из штата Флорида, где президент провел выходные по случаю Дня благодарения.

Ранее URA.RU сообщало, что Трамп провел совещание с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом по итогам их встречи с украинской стороной. Трамп отметил, что они хорошо выполняют свою работу.

