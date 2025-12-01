Трамп не стал устанавливать сроки в урегулировании украинского конфликта

«У меня нет крайних сроков. Для меня крайний срок — это когда прекратится конфликт», — сказал Трамп журналистам. Таким образом политик ответил на вопрос репортеров о том, пытается ли он навязать Москве конкретное время, в которое должны быть приняты меры по урегулированию ситуации. Общение с представителями СМИ состоялось по пути из штата Флорида, где президент провел выходные по случаю Дня благодарения.