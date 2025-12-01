Трамп подтвердил телефонный разговор с Мадуро, но подробности не раскрыл

«Не хочу вдаваться в подробности, но ответ “да”, — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о контакте с Мадуро.
Кроме того, на вопрос, означает ли его предупреждение о возможной реакции США, что авиаудар по Венесуэле неизбежен, Трамп ответил так же коротко: «Не надо строить догадки».
Ранее Life.ru писал, что Николас Мадуро дал понять США, что готов уйти в отставку через полтора года. Этот вариант рассматривали некоторые американские чиновники, но Белый дом настаивает на немедленном отстранении венесуэльского лидера. При этом окружение Мадуро активно пытается наладить диалог с Вашингтоном и обсуждает возможные условия дальнейших контактов.
