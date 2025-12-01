Трамп подтвердил телефонный разговор с Мадуро, но подробности не раскрыл

Ранее Life.ru писал, что Николас Мадуро дал понять США, что готов уйти в отставку через полтора года. Этот вариант рассматривали некоторые американские чиновники, но Белый дом настаивает на немедленном отстранении венесуэльского лидера. При этом окружение Мадуро активно пытается наладить диалог с Вашингтоном и обсуждает возможные условия дальнейших контактов.