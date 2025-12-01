Ричмонд
СМИ: США и Киев обсуждали возможность обмена территориями между РФ и Украиной

Соединенные Штаты и Киев во время переговоров во Флориде обсуждали возможность «обмена» территориями между Россией и Украиной. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

— Переговоры охватывали возможность территориальных обменов между РФ и Украиной, — сказано в статье.

Среди вопросов, которые остались открытыми на переговорах между Штатами и Украиной, газета назвала вопрос о том, будет ли Россия продолжать настаивать на международном признании новых регионов.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио назвал продуктивными идущие во Флориде переговоры с представителями Украины.

На американо-украинских переговорах во Флориде обсуждались график выборов на Украине, возможность обмена территориями между РФ и Украиной и другие нерешенные вопросы. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа.

Встреча началась вечером того же дня. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров находился на постоянной связи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а по итогам переговоров сразу отчитался перед ним.

