СМИ: США и Киев обсуждали возможность обмена территориями между РФ и Украиной

Соединенные Штаты и Киев во время переговоров во Флориде обсуждали возможность «обмена» территориями между Россией и Украиной. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
— Переговоры охватывали возможность территориальных обменов между РФ и Украиной, — сказано в статье.
Среди вопросов, которые остались открытыми на переговорах между Штатами и Украиной, газета назвала вопрос о том, будет ли Россия продолжать настаивать на международном признании новых регионов.
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио назвал продуктивными идущие во Флориде переговоры с представителями Украины.
Встреча началась вечером того же дня. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров находился на постоянной связи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а по итогам переговоров сразу отчитался перед ним.