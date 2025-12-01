Дискуссии закончились ничем: ключевой для Киева вопрос на переговорах с американцами решить не удалось

Завершившиеся недавно в Майами переговоры делегаций США и Украины так и не смогли ответить на один из важнейших для киевского режима вопросов. Речь идет о гарантиях безопасности, которые жаждут получить представители Киева. Такую информацию публикует издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные неназванные источники.