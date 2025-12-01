Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дискуссии закончились ничем: ключевой для Киева вопрос на переговорах с американцами решить не удалось

WSJ: Вопрос гарантий безопасности для Киева при переговорах остался нерешенным.

Завершившиеся недавно в Майами переговоры делегаций США и Украины так и не смогли ответить на один из важнейших для киевского режима вопросов. Речь идет о гарантиях безопасности, которые жаждут получить представители Киева. Такую информацию публикует издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные неназванные источники.

«Вопрос гарантий безопасности для Киева со стороны Запада обсуждались в ходе дискуссий, однако остался нерешенным», — информирует газета.

Ранее WSJ сообщала, что главными темами переговоров украинской делегации с американцами во Флориде стали вопросы проведения выборов легитимного президента Украины (точнее, их конкретный график), а также территориальный вопрос.

Также раньше KP.RU писал, что гарантии безопасности США для Киева не включают военную помощь.

Тем не менее, госсекретарь США Марко Рубио назвал завершившиеся переговоры Киева и Вашингтона продуктивными.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше