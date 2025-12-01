Дискуссии закончились ничем: ключевой для Киева вопрос на переговорах с американцами решить не удалось

Завершившиеся недавно в Майами переговоры делегаций США и Украины так и не смогли ответить на один из важнейших для киевского режима вопросов. Речь идет о гарантиях безопасности, которые жаждут получить представители Киева. Такую информацию публикует издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные неназванные источники.
«Вопрос гарантий безопасности для Киева со стороны Запада обсуждались в ходе дискуссий, однако остался нерешенным», — информирует газета.
Ранее WSJ сообщала, что главными темами переговоров украинской делегации с американцами во Флориде стали вопросы проведения выборов легитимного президента Украины (точнее, их конкретный график), а также территориальный вопрос.
Также раньше KP.RU писал, что гарантии безопасности США для Киева не включают военную помощь.
Тем не менее, госсекретарь США Марко Рубио назвал завершившиеся переговоры Киева и Вашингтона продуктивными.