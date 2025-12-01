Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал главную проблему Украины

Президент США Дональд Трамп констатировал наличие серьёзных проблем, связанных с коррупцией на Украине. Отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолёта во время перелёта из Флориды в Вашингтон, американский лидер указал, что коррупция не способствует разрешению существующих сложностей.

«У них есть ситуация с коррупцией, это определённо не помогает», — сказал хозяин Белого дома.

Напомним, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у бизнесмена Тимура Миндича, считающегося приближённым к Владимиру Зеленскому. При этом были обнародованы аудиозаписи, содержащие разговоры украинских чиновников, включая главу государства, которые свидетельствуют о масштабных хищениях в энергетической и оборонной сферах. Сам Миндич, против которого возбуждено уголовное дело, успел покинуть территорию Украины до проведения следственных действий. Также НАБУ провёл обыски у Андрея Ермака, в процессе которых он подал заявление на отставку.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше