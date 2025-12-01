Трамп назвал главную проблему Украины

«У них есть ситуация с коррупцией, это определённо не помогает», — сказал хозяин Белого дома.
Напомним, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у бизнесмена Тимура Миндича, считающегося приближённым к Владимиру Зеленскому. При этом были обнародованы аудиозаписи, содержащие разговоры украинских чиновников, включая главу государства, которые свидетельствуют о масштабных хищениях в энергетической и оборонной сферах. Сам Миндич, против которого возбуждено уголовное дело, успел покинуть территорию Украины до проведения следственных действий. Также НАБУ провёл обыски у Андрея Ермака, в процессе которых он подал заявление на отставку.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.