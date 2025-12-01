Адмирал Драгоне: НАТО изучает возможность упреждающих ударов по РФ

«Мы изучаем все. В киберсфере мы, скорее, реагируем. Действовать более агрессивно или упреждающе вместо того, чтобы реагировать, это то, о чем мы думаем», — сказал военачальник. По его словам, альянс мог бы рассмотреть «упреждающие удары» в качестве «оборонительных действий».