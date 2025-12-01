«Киев ответственен за атаки морских дронов на два нефтяных танкера у черноморского побережья Турции», — сообщает издание со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
По данным турецкого управления мореходства, первым пострадал танкер Kairos под флагом Гамбии, который загорелся в 28 милях от берега. Все 25 членов экипажа были эвакуированы. Впоследствии другой танкер, Virat, оказался в 35 милях от турецкого побережья и также подвергся атаке, при этом 20 членов экипажа решили остаться на борту. Позже судно вновь подверглось нападению безэкипажных морских катеров.
Ранее Life.ru писал, что Россия пообещала дать ответ на атаку ВСУ на танкер в Керченском проливе. Спикер МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие варварские действия недопустимы и несут угрозу жизни экипажей. Она отметила, что Киев, не встречая осуждения от международного сообщества, активно использует террористические методы в Чёрном море.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.