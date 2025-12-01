Guardian: Киев признал ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции

По данным турецкого управления мореходства, первым пострадал танкер Kairos под флагом Гамбии, который загорелся в 28 милях от берега. Все 25 членов экипажа были эвакуированы. Впоследствии другой танкер, Virat, оказался в 35 милях от турецкого побережья и также подвергся атаке, при этом 20 членов экипажа решили остаться на борту. Позже судно вновь подверглось нападению безэкипажных морских катеров.