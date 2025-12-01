Правительство расширило перечень запрещённых к вывозу товаров: что нельзя экспортировать в недружественные страны

Российское правительство запретило вывоз в недружественные государства ряда материалов, применяемых в электронно-оптической аппаратуре, их относят к товарам двойного назначения. Как следует из документа, доступного ТАСС, решение призвано не допустить их применения для нужд ВСУ.
Под ограничения попали восемь позиций: ниобат лития, теллурид цинка, гадолиний-галлиевый гранат, арсенид галлия, фосфид галлия, кварцевые пластины (обработанные и необработанные) и полированные теллуридные призмы.
Как подчеркивается в материалах к постановлению, его принятие служит защите национальных интересов и безопасности России. Нововведения связаны с попытками недружественных государств скрыть факты использования российской продукции для производства военной электронно-оптической аппаратуры, в которой остро нуждается киевский режим.
Ранее президент Владимир Путин утвердил новую Стратегию государственной национальной политики России.