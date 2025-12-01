Мирошник: Украина после отставки Ермака может изменить подход к переговорам

Дипломат подчеркнул, что уход Ермака вряд ли негативно повлияет на переговоры, поскольку за время пребывания в должности тот последовательно действовал в направлении срыва диалога. Мирошник обратил внимание на неизбежное ухудшение позиций Киева при сохранении текущего курса, отметив, что РФ сохраняет инициативу на поле боя.