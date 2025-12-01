По его словам, текущий кризис на Украине формирует условия для отказа от реализации интересов западных стран, которые определяли прежнюю политику.
Дипломат подчеркнул, что уход Ермака вряд ли негативно повлияет на переговоры, поскольку за время пребывания в должности тот последовательно действовал в направлении срыва диалога. Мирошник обратил внимание на неизбежное ухудшение позиций Киева при сохранении текущего курса, отметив, что РФ сохраняет инициативу на поле боя.
Сам Андрей Ермак пока исчез с радаров, несмотря на недавнее обещание отправиться на фронт воевать. Напомним, что он подал в отставку, увязнув в коррупционном скандале. СМИ считают, что с его уходом политические позиции Зеленского сильно ослабли.
