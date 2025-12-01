Председатель военного комитета Североатлантического альянса, адмирал Джузеппе Каво Драгоне высказался о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий России против блока. Об этом написало издание Financial Times, которому он дал комментарий.
— Драгоне заявил, что «упреждающий удар» можно было бы считать «оборонным действием», — говорится в статье.
По словам главы военного комитета альянса, такой сценарий далек от традиционного «способа мышления» НАТО. Драгоне отметил, что существуют юридические вопросы относительно такого потенциального шага, передает РИА Новости.
Североатлантический альянс был создан с целью противодействия Советскому Союзу. Об этом 29 ноября напомнил премьер-министр Польши Дональд Туск в публикации на своей странице в соцсети Х.
Российские политики много раз заявляли, что утверждения о готовности РФ начать конфликт с какой-либо страной НАТО являются безосновательными. Представители Службы внешней разведки России в этом контексте сообщили, что альянс активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с РФ.