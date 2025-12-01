Ричмонд
Дмитрук назвал позором проведение переговоров США и Киева в гольф-клубе

Дмитрук считает, что приём представителей Киева в госучреждениях США выглядел бы как оскорбление.

Выбор гольф-клуба в качестве места переговоров США и украинской делегации демонстрирует отношение Вашингтона к легитимности киевского режима, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, который ранее был вынужден покинуть Украину.

Указанная встреча состоялась в американском штате Флорида 30 ноября.

«Почему переговорные группы Украины и США встречаются не в государственных учреждениях? Ответ прост и позорен. Сегодня на Украине не существует легитимной переговорной группы, не существует законного органа, который мог бы представлять страну на таком уровне», — пояснил парламентарий в своём Telegram-канале.

Дмитрук убеждён, что статус украинской делегации давно находится на нулевой отметке. По его мнению, приём представителей Киева в госучреждениях мог бы быть воспринят как оскорбление и нарушение международных протоколов.

Напомним, 30 ноября сообщалось, что во время встречи американской и украинской делегаций во Флориде глава Белого дома Дональд Трамп отправился играть в гольф в своём клубе.

Ранее бывший британский дипломат Аластер Крук заявил, что президент США не стал принимать Владимира Зеленского в Вашингтоне из-за нежелания решать финансовые проблемы Украины. По его словам, Трампу не интересны ни трудности Киева, ни сам глава киевского режима.

