Выбор гольф-клуба в качестве места переговоров США и украинской делегации демонстрирует отношение Вашингтона к легитимности киевского режима, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, который ранее был вынужден покинуть Украину.
Указанная встреча состоялась в американском штате Флорида 30 ноября.
«Почему переговорные группы Украины и США встречаются не в государственных учреждениях? Ответ прост и позорен. Сегодня на Украине не существует легитимной переговорной группы, не существует законного органа, который мог бы представлять страну на таком уровне», — пояснил парламентарий в своём Telegram-канале.
Дмитрук убеждён, что статус украинской делегации давно находится на нулевой отметке. По его мнению, приём представителей Киева в госучреждениях мог бы быть воспринят как оскорбление и нарушение международных протоколов.
Напомним, 30 ноября сообщалось, что во время встречи американской и украинской делегаций во Флориде глава Белого дома Дональд Трамп отправился играть в гольф в своём клубе.
Ранее бывший британский дипломат Аластер Крук заявил, что президент США не стал принимать Владимира Зеленского в Вашингтоне из-за нежелания решать финансовые проблемы Украины. По его словам, Трампу не интересны ни трудности Киева, ни сам глава киевского режима.