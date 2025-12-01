МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Киевский режим зря не смог согласовать решение о передаче территорий в пользу России на переговорах с американской стороной во Флориде, такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive.
«Когда новые города окажутся в руках россиян, они (Украинцы. — Прим. Ред.) вспомнят, как им предложили обсудить тогда на переговорах этот вопрос, но будет уже поздно», — сказал он.
По словам эксперта, темп освобождения ВС России территорий на Украине значительно ускорился в этом году, что дает надежду на скорое окончание конфликта.
«Что бы ни случилось, они (Россияне. — Прим. Ред.) получат и Одессу, и Харьков, которые исторически являются российскими городами, а не украинскими», — подчеркнул Макргрегор.
В воскресенье во Флориде прошли переговоры госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с украинской делегацией. Как выяснило РИА Новости, они состоялись на территории элитного гольф-клуба Shell Bay Club, принадлежащего семейству спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа.
Рубио назвал встречу продуктивной, но признал, что «работы впереди еще много».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, также назвал встречу во Флориде успешной.
По данным издания The Wall Street Journal, в ходе переговоров также обсуждалась возможность «обмена» территориями между Россией и Украиной. Среди вопросов, оставшихся открытыми, газета назвала вопрос того, будет ли Москва продолжать настаивать на международном признании новых регионов.