«Будет уже поздно»: в США сделали резкое заявление после встречи по Украине

Макгрегор: Киев зря не решил вопрос передачи территорий в пользу России.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Киевский режим зря не смог согласовать решение о передаче территорий в пользу России на переговорах с американской стороной во Флориде, такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive.

«Когда новые города окажутся в руках россиян, они (Украинцы. — Прим. Ред.) вспомнят, как им предложили обсудить тогда на переговорах этот вопрос, но будет уже поздно», — сказал он.

По словам эксперта, темп освобождения ВС России территорий на Украине значительно ускорился в этом году, что дает надежду на скорое окончание конфликта.

«Что бы ни случилось, они (Россияне. — Прим. Ред.) получат и Одессу, и Харьков, которые исторически являются российскими городами, а не украинскими», — подчеркнул Макргрегор.

В воскресенье во Флориде прошли переговоры госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с украинской делегацией. Как выяснило РИА Новости, они состоялись на территории элитного гольф-клуба Shell Bay Club, принадлежащего семейству спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа.

Рубио назвал встречу продуктивной, но признал, что «работы впереди еще много».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, также назвал встречу во Флориде успешной.

По данным издания The Wall Street Journal, в ходе переговоров также обсуждалась возможность «обмена» территориями между Россией и Украиной. Среди вопросов, оставшихся открытыми, газета назвала вопрос того, будет ли Москва продолжать настаивать на международном признании новых регионов.

