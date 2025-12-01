Трамп объяснил решение о закрытии неба над Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «недружелюбии» и назвал это обстоятельство причиной своего решения закрыть небо над этой страной.
«Потому что мы считаем Венесуэлу не очень дружелюбной страной», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Американский лидер пообщался с прессой на борту своего самолета по пути из штата Флорида в Вашингтон. Трамп утверждает, что Венесуэла будто бы направляет в США представителей тюрем и банд, «создающих проблемы».
Президент также призвал не рассматривать его решение о закрытии неба как намёк на готовящийся удар по этой латиноамериканской стране.
Напомним, ранее МИД Венесуэлы осудил Трампа за слова о закрытии воздушного пространства над республикой. В ведомстве подчеркнули, что подобные высказывания расцениваются как попытка распространить американскую юрисдикцию за пределы США и оказать давление на независимое государство.
30 ноября президент Колумбии Густаво Петро заявил, что закрытие воздушного пространства над Венесуэлой абсолютно противозаконно. Он призвал созвать экстренное заседание Международной организации гражданской авиации (ИКАО), чтобы обсудить этот вопрос.