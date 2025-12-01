Адвокат: экс-глава Игарки обосновал часть мотивов уголовного дела против Сергея Натарова

Адвокат депутата Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова Александр Хропот рассказал, что в ходе своего допроса в судебном заседании экс-глава Игарки Евгений Никитин заявил о политической ненависти со стороны Красноярского транспортного прокурора, затем первого заместителя и затем Западно-Сибирского транспортного прокурора Ильи Сухоносова (работает с 2009 года по настоящее время), а также действующего под его руководством сотрудника ОБЭП СибУВД на транспорте Анатолия Нажметдинова к партии ЛДПР и лично к депутату Госдумы Сергею Натарову.