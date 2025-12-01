Адвокат: экс-глава Игарки обосновал часть мотивов уголовного дела против Сергея Натарова

Адвокат депутата Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова Александр Хропот рассказал, что в ходе своего допроса в судебном заседании экс-глава Игарки Евгений Никитин заявил о политической ненависти со стороны Красноярского транспортного прокурора, затем первого заместителя и затем Западно-Сибирского транспортного прокурора Ильи Сухоносова (работает с 2009 года по настоящее время), а также действующего под его руководством сотрудника ОБЭП СибУВД на транспорте Анатолия Нажметдинова к партии ЛДПР и лично к депутату Госдумы Сергею Натарову.
«Я больше скажу, когда вызывали в следственный СибУВДТ, там висел громадный портрет Жириновского распечатанный, где просто все говорили, что ну типа сейчас сядет все ЛДПР. И там по сути глумились над самим отношением к партии, к Жириновскому лично», — заявил в суде Никитин, судя по записи допроса, предоставленной адвокатом.
Напомним, что в марте 2019 года были задержаны сын Сергея Натарова Антон, главный бухгалтер Красноярского отделения ЛДПР Денис Бундюк и двое членов партии ЛДПР. В мае 2019 года транспортной полицией был задержан депутат ЛДПР Сергей Титов. 21 декабря 2021 года был задержан Сергей Натаров. 1 ноября 2023 г. был задержан депутат ЛДПР Александр Глисков.
«Всё это происходило по инициативе Сухоносова и под его полным контролем», — считает адвокат Александр Хропот.
Напомним, среди вменяемых Сергею Натарову нарушений закона фигурирует «незаконная торговая надбавка» и «искусственно завышенная цена» на поставляемые товары. В деле фигурировали данные о надбавке в 10−35%, хотя другие предприниматели, вызванные в суд свидетелями, говорили, что сами применяют надбавку до 100%. Эксперт, который рассчитывал сумму ущерба, не смог объяснить, какой формулой для этого пользовался, а глава Туруханского района Красноярского края Олег Шереметьев заявил, что Сергей Натаров вообще не имеет никакого отношения к поставкам товаров в Игарку.