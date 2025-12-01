Адмирал НАТО намекнул на возможность упреждающего удара по России

Ранее Life.ru писал о крупных учениях Northern Axe 25, которые Финляндия и Великобритания развернули всего в 70 километрах от российских границ. В манёврах участвуют около трёх тысяч военных, сотни единиц техники и авиации, включая танки, вертолёты NH90 и MD 500. Командование подчёркивает, что отрабатывает наступательные и оборонительные сценарии в условиях, максимально приближённых к реальным боям.