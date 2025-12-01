Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адмирал НАТО намекнул на возможность упреждающего удара по России

Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне допустил обсуждение варианта «упреждающего удара» по России. Об этом он рассказал Financial Times, отметив, что подобный шаг можно трактовать как «оборонное действие» в ответ на предполагаемые угрозы альянсу.

По данным британского издания, адмирал подчеркнул, что даже рассуждения о таком сценарии находятся далеко за пределами привычной логики НАТО. Драгоне напомнил, что любые действия подобного уровня упираются не только в стратегические риски, но и в серьёзные юридические ограничения.

Ранее Life.ru писал о крупных учениях Northern Axe 25, которые Финляндия и Великобритания развернули всего в 70 километрах от российских границ. В манёврах участвуют около трёх тысяч военных, сотни единиц техники и авиации, включая танки, вертолёты NH90 и MD 500. Командование подчёркивает, что отрабатывает наступательные и оборонительные сценарии в условиях, максимально приближённых к реальным боям.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше