Адмирал НАТО намекнул на возможность упреждающего удара по России

По данным британского издания, адмирал подчеркнул, что даже рассуждения о таком сценарии находятся далеко за пределами привычной логики НАТО. Драгоне напомнил, что любые действия подобного уровня упираются не только в стратегические риски, но и в серьёзные юридические ограничения.
Ранее Life.ru писал о крупных учениях Northern Axe 25, которые Финляндия и Великобритания развернули всего в 70 километрах от российских границ. В манёврах участвуют около трёх тысяч военных, сотни единиц техники и авиации, включая танки, вертолёты NH90 и MD 500. Командование подчёркивает, что отрабатывает наступательные и оборонительные сценарии в условиях, максимально приближённых к реальным боям.
