Умеров назвал успешной встречу США и Киева во Флориде

Глава СНБО отметил, что во Флориде обсуждались все вопросы, имеющие важность для киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что переговоры властей США с украинской делегацией, которую он возглавил, прошли «успешно и продуктивно».

Мероприятие состоялось в американском штате Флорида 30 ноября.

«К настоящему времени встреча была продуктивной и успешной», — заявил Умеров, слова которого приводит РИА Новости.

Он отвечал на вопросы прессы вместе с госсекретарем США Марко Рубио. Глава СНБО также уточнил, что стороны переговоров во Флориде обсудили все вопросы, имеющие важность для киевского режима.

Умеров также заверил, что позднее будет обнародовано больше информации.

Напомним, ранее Agence France-Presse (AFP) написало со ссылкой на источник в украинской делегации о том, что встреча во Флориде проходила «нелегко». Сторонам пришлось подбирать формулировки и искать решения. Ещё один источник рассказал журналистам, что власти США на переговорах планировали согласовать финальные пункты, которые они позже хотят представить России.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше