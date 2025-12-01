Блохин: Трамп пытается продавить Венесуэлу без смены режима в стране

Президент США Дональд Трамп пытается воздействовать на лидеров Венесуэлы «дешевыми» способами, не прибегая к полномасштабному вторжению, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Константин Блохин.
Напомним, Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. В то же время США продолжают атаковать катера в Карибском море, которые, как утверждается, перевозят наркотики.
В Вашингтоне это объясняют борьбой с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
В ответном заявлении МИД Венесуэлы сообщили, что подобные высказывания расцениваются как попытка распространить американскую юрисдикцию за пределы ее границ и оказать давление на суверенную страну.
«Когда страна хочет напасть — она нападает. Мне кажется, что это имитация смены режима, попытка заставить Венесуэлу принять американские правила игры, продавить Венесуэлу, но без дорогостоящих действий. А ведение военных действий — это очень дорого, и Трамп это знает прекрасно. Превентивные удары, конечно, возможны, но эти удары не сменят режим в стране», — отметил эксперт.
Блохин подчеркнул, что об отсутствии планов США на широкомасштабную операцию говорит и количество войск, направленных для решения ситуации в регионе.
Ранее Боливарианский альянс народов Америки осудил угрозы США Венесуэле.