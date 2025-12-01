Блохин: Трамп пытается продавить Венесуэлу без смены режима в стране

«Когда страна хочет напасть — она нападает. Мне кажется, что это имитация смены режима, попытка заставить Венесуэлу принять американские правила игры, продавить Венесуэлу, но без дорогостоящих действий. А ведение военных действий — это очень дорого, и Трамп это знает прекрасно. Превентивные удары, конечно, возможны, но эти удары не сменят режим в стране», — отметил эксперт.