Блохин: Трамп пытается продавить Венесуэлу без смены режима в стране

Политолог Блохин отметил, что США давно бы начали полномасштабную операцию в Венесуэле, если бы действительно собирались это сделать.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп пытается воздействовать на лидеров Венесуэлы «дешевыми» способами, не прибегая к полномасштабному вторжению, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Константин Блохин.

Напомним, Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. В то же время США продолжают атаковать катера в Карибском море, которые, как утверждается, перевозят наркотики.

В Вашингтоне это объясняют борьбой с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

В ответном заявлении МИД Венесуэлы сообщили, что подобные высказывания расцениваются как попытка распространить американскую юрисдикцию за пределы ее границ и оказать давление на суверенную страну.

«Когда страна хочет напасть — она нападает. Мне кажется, что это имитация смены режима, попытка заставить Венесуэлу принять американские правила игры, продавить Венесуэлу, но без дорогостоящих действий. А ведение военных действий — это очень дорого, и Трамп это знает прекрасно. Превентивные удары, конечно, возможны, но эти удары не сменят режим в стране», — отметил эксперт.

Блохин подчеркнул, что об отсутствии планов США на широкомасштабную операцию говорит и количество войск, направленных для решения ситуации в регионе.

Ранее Боливарианский альянс народов Америки осудил угрозы США Венесуэле.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше