Названа ключевая проблема, которую не смогли решить США и Украина на переговорах во Флориде

Вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву со стороны Запада остался неразрешённым по итогам переговоров между американской и украинской делегациями во Флориде. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что в ходе состоявшихся 30 ноября обсуждений стороны затрагивали различные темы, включая перспективы проведения выборов на Украине и территориальные аспекты возможного урегулирования, однако проблема гарантий безопасности, хотя и поднималась в дискуссиях, осталась не решённой.

Напомним, что по завершении встречи госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал переговоры как продуктивные и полезные, при этом не уточнив конкретных деталей достигнутых договорённостей. Он отметил, что диалог продолжится уже на предстоящей неделе, а участие Москвы в переговорах позволит перейти от предварительных обсуждений к конкретным решениям.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

