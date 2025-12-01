Названа ключевая проблема, которую не смогли решить США и Украина на переговорах во Флориде

Напомним, что по завершении встречи госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал переговоры как продуктивные и полезные, при этом не уточнив конкретных деталей достигнутых договорённостей. Он отметил, что диалог продолжится уже на предстоящей неделе, а участие Москвы в переговорах позволит перейти от предварительных обсуждений к конкретным решениям.