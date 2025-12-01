Конгресс США проверит сообщения об убийстве военными выживших в Карибском бассейне

На вопрос о том, считает ли он, что США начнут наносить удары по территории Венесуэлы, конгрессмен ответил: «Президент [США Дональд Трамп] этого не говорил. И президент, безусловно, не предупредил Конгресс о том, что это произойдет. И он, конечно, не привел никаких аргументов в пользу этого». По словам Тернера, «имеет место наращивание сил» США в регионе, относительно которого вашингтонская администрация не дала американским законодателям исчерпывающих объяснений. «Это, безусловно, вызывает серьезную озабоченность в Конгрессе», — добавил он.