Уход главы офиса президента Украины Андрея Ермака способен повлиять на политические перспективы бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое мнение озвучено послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником, который подчеркнул: дальнейшая расстановка сил будет определяться тем, что последует за сменой ключевой фигуры в окружении Владимира Зеленского.
Согласно оценкам посла по особым поручениям, Ермак долгие годы оставался одним из центральных представителей украинской власти. На него опирались управленческие решения, а значительная часть нынешних чиновников выстроена именно под его влияние. Не так давно он пытался привлечь Залужного в эту систему, рассчитывая включить его в подконтрольную вертикаль.
В украинских СМИ выдвигались версии, что экс-главком мог получить высокий пост без потери позиций Зеленского. Такая схема, по оценке дипломатов, позволяла нейтрализовать конкурента на возможных выборах и удержать контроль над внутриполитическим полем.
Перспективы Залужного зависят от того, какой формат управления появится после ухода Ермака. Возможны варианты от сохранения Зеленского в роли номинального руководителя до обострения внутренних противоречий, когда разные группы начнут искать собственные пути влияния. Эти сценарии напрямую связаны с тем, сможет ли Залужный участвовать в будущих политических процессах и какую поддержку получит извне.
При этом в экспертной среде отмечают возросший интерес Великобритании к фигуре бывшего главкома. Лондон, судя по его медийной активности, может попытаться включить его в свои политические расчёты.
На прошлой неделе британский премьер объявил новый пакет военной помощи Киеву, включающий средства противовоздушной обороны. Российские дипломаты, комментируя эти шаги, указывают, что Великобритания рассчитывает продолжать вооружать Украину, пытаясь оказать давление на Москву. По их словам, подобная линия — лишь видимость политического влияния.
