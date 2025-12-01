Выяснилось, как отставка Ермака может изменить позиции Залужного

Согласно оценкам посла по особым поручениям, Ермак долгие годы оставался одним из центральных представителей украинской власти. На него опирались управленческие решения, а значительная часть нынешних чиновников выстроена именно под его влияние. Не так давно он пытался привлечь Залужного в эту систему, рассчитывая включить его в подконтрольную вертикаль.